Tra le braccia sbagliate Tv8 | trama e finale spiegazione del film 2023
Tra le braccia sbagliate film Tv8. Oggi va in onda Tra le braccia sbagliate film Tv8 del 2023 conosciuto con il titolo Beware the Night Nurse e diretto da Lindsay Hartley. Claire e Zach sono genitori di uno splendido bambino. La coppia assume una bambinaia che ha intenzione di prendersi il bambino. Nel cast Vitoria Setta, Bryce Jones, Olivia Larsen e Maeve Quinlan. La pellicola riprende alcuni titoli thriller sul canale 8, incentrati sul mondo della bambinaie-babysitter, come L’incubo di una babysitter o Una tata sotto copertura. A seguire: Tra le braccia sbagliate trama, cast, finale spiegazione. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it
