Tra le braccia sbagliate 2023 come finisce | spiegazione finale

Tra le braccia sbagliate è un film del 2023. La trama vede protagonista una coppia, che dopo aver avuto difficoltà ad avere un figlio riesce finalmente a realizzare il proprio desiderio. Quando i due assumono una tata, inizia ad accadere qualcosa di strano. Tra le braccia sbagliate: riassunto trama completa. Il film inizia con una donna che sta inseguendo una persona nel bosco, che tiene in braccio un bambino, urlando che è suo. Torniamo indietro nel tempo di un mese e vediamo Claire e suo marito Zach.

