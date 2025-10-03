Tra le braccia sbagliate 2023 come finisce | spiegazione finale
Tra le braccia sbagliate è un film del 2023, che va in onda su TV8 alle ore 13.40 il 3 ottobre 2025. La trama vede protagonista una coppia, che dopo aver avuto difficoltà ad avere un figlio riesce finalmente a realizzare il proprio desiderio. Quando i due assumono una tata, inizia ad accadere qualcosa di strano. Tra le braccia sbagliate su TV8: riassunto trama completa. Leggi anche: Senza scampo (2024) come finisce: spiegazione finale. Il film inizia con una donna che sta inseguendo una persona nel bosco, che tiene in braccio un bambino, urlando che è suo. Torniamo indietro nel tempo di un mese e vediamo Claire e suo marito Zach. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
Tra le braccia sbagliate Tv8: trama e finale spiegazione del film 2023
