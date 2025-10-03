Tour fotografico alla scoperta dei lati più nascosti e affascinanti di Firenze

Non sarà un semplice tour fotografico, ma un viaggio alla scoperta dei lati più nascosti e affascinanti di Firenze. Insieme impareremo a catturare la luce migliore e le prospettive più suggestive, ma soprattutto entreremo in luoghi che pochi conoscono: cortili segreti, vicoli dimenticati e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it