Totti vede la Roma sbagliare il rigore per tre volte parte lo sfogo nella chat di gruppo Il vocale rubato | A me rompevano il ca*** – Il video

Davanti a quella scena surreale, Francesco Totti non ha resistito: non poteva rimanere zitto e doveva per forza condividere con i suoi amici cosa gli ribolliva dentro. Dopo il rigore ripetuto tre volte e altrettante sbagliato dalla sua Roma nella sfida di Europa League contro il Lille è circolato un audio in cui il Pupone a modo suo rivendica una delle ingiustizie subite per anni. Cioè quando i detrattori lo punzecchiavano perché segnava dal dischetto, come se fosse la cosa più semplice del mondo. Dal vocale, che sarebbe uscito dalla chat di gruppo di amici dell’ex capitano romanista, si sente proprio la voce di Totti che scherzando si lamenta: «A me me rompevano il ca. 🔗 Leggi su Open.online