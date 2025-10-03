Diventa virale un vocale di Francesco Totti, inviato agli amici ma che si è diffuso in poche ore in tutta la città, che commenta con la sua nota ironia i tre rigori sbagliati dalla Roma contro il Lille nella gara di Europa League. “Dai oh è uno scherzo, non scherziamo dai. A me mi rompevano il ca. che non facevo gol su rigore, è facile tirare i rigori. non è mai successo nella storia del calcio, tre rigori uno dietro l’altro, solo la Roma riesce a fare ‘ste cose, incredibili”, dice il Pupone con tono scherzoso. La Roma ieri sera è uscita sconfitta per 1-0 in casa contro il Lille, in una gara valida per la seconda giornata della fase campionato di Europa League. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Totti, l’ironia sui tre rigori sbagliati: “Solo la Roma fa queste cose”