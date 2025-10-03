Tottenham l’ex Juventus Bentancur rinnova con il club | i dettagli nel comunicato degli inglesi

3 ott 2025

Bentancur arrivato dalla Juventus nel 2022, ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con gli Spurs dopo 122 presenze e 9 gol L’ex centrocampista della Juventus, Rodrigo Bentancur rinnova il suo contratto con il Tottenham: dal Boca Juniors alla Juventus fino al club di Premier League. Il comunicato ufficiale del club: COMUNICATO – “Siamo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Rodrigo Bentancur close to renewing his contract with Tottenham - LONDON (ENGLAND) (ITALPRESS) – Rodrigo Bentancur and Tottenham are reportedly close to a renewal agreement, according to “The Athletic. italpress.com scrive

