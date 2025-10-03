Toscane protagoniste in serie C | occhi su Pianese-Livorno e le sfide di Arezzo e Pontedera

Corrieretoscano.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FIRENZE – Il girone B di Serie C si accende con un weekend che mette le toscane al centro della scena. Tre partite dal peso specifico enorme: un derby che promette emozioni forti, una capolista attesa da un test particolare e un’altra squadra in cerca di continuità lontano da casa. PianeseLivorno. Il comunale di Piancastagnaio si prepara a una serata speciale. Pianese e Livorno scendono in campo stasera (3 ottobre) alle 20,30 per un derby che promette scintille, con due squadre pronte a darsi battaglia per obiettivi importanti. La formazione amiatina arriva con entusiasmo dopo l’impresa esterna contro il Perugia, una vittoria che ha mostrato solidità e ambizione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: toscane - protagoniste

toscane protagoniste serie cCoppa Toscana Serie C, Agliana e Bottegone puntano le Final Four - I neroverdi a Firenze nella tana della Sancat, mentre gli uomini di coach Milani faranno visita ai Prato Dragons campioni in carica di Samuele Billi POLISPORTIVA SANCAT- pistoiasport.com scrive

toscane protagoniste serie cCatania, Grella: "Toscano è un vincente, gli attacchi sono fuori luogo ed esagerati" - Il vice presidente e amministratore delegato del Catania Vincenzo Grella intervistato da La Sicilia, ha parlato così dell'estate del Catania:. Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Toscane Protagoniste Serie C