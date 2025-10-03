Toscane protagoniste in serie C | occhi su Pianese-Livorno e le sfide di Arezzo e Pontedera

FIRENZE – Il girone B di Serie C si accende con un weekend che mette le toscane al centro della scena. Tre partite dal peso specifico enorme: un derby che promette emozioni forti, una capolista attesa da un test particolare e un’altra squadra in cerca di continuità lontano da casa. Pianese – Livorno. Il comunale di Piancastagnaio si prepara a una serata speciale. Pianese e Livorno scendono in campo stasera (3 ottobre) alle 20,30 per un derby che promette scintille, con due squadre pronte a darsi battaglia per obiettivi importanti. La formazione amiatina arriva con entusiasmo dopo l’impresa esterna contro il Perugia, una vittoria che ha mostrato solidità e ambizione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: toscane - protagoniste

La Toscana è su ItalyAMO, il programma di Rai Italia, diffuso in 196 Nazioni nel mondo. E nella puntata più recente, condotta da Massimiliano Ossini e visibile anche su Rai Play, a parlare delle eccellenti carni toscane ci sono anche i maestri macellai della Co - facebook.com Vai su Facebook

Coppa Toscana Serie C, Agliana e Bottegone puntano le Final Four - I neroverdi a Firenze nella tana della Sancat, mentre gli uomini di coach Milani faranno visita ai Prato Dragons campioni in carica di Samuele Billi POLISPORTIVA SANCAT- pistoiasport.com scrive

Catania, Grella: "Toscano è un vincente, gli attacchi sono fuori luogo ed esagerati" - Il vice presidente e amministratore delegato del Catania Vincenzo Grella intervistato da La Sicilia, ha parlato così dell'estate del Catania:. Scrive tuttomercatoweb.com