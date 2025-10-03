Toscana Aeroporti settembre record per il transito passeggeri | sfiorato il milione di utenti
Toscana Aeroporti, società quotata all'Euronext Milan di Borsa Italiana che gestisce gli scali di Firenze e Pisa, stabilisce un nuovo risultato mensile storico nel mese di settembre 2025, sfiorando la soglia del milione di passeggeri. Nei due scali aeroportuali di Firenze e Pisa, sono transitati. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Toscana Aeroporti rafforza il suo impegno per la sostenibilità
Toscana Aeroporti, nel 1H 2025 ricavi totali a €66,1 mln (+23,3%) e Ebitda record a €19,1 mln (+11,3%); "Completata uscita da TAH per €250mila"
Toscana Aeroporti: settembre da record con quasi un milione di passeggeri - (FERPRESS) – Firenze, 3 OTT – Toscana Aeroporti, società quotata all’Euronext Milan di Borsa Italiana che gestisce gli scali di Firenze e Pisa, stabilisce un nuovo risultato mensile storico nel mese d ... Da ferpress.it
Toscana Aeroporti, settembre da record con quasi 1 milione di passeggeri (+7%) - Toscana Aeroporti, società quotata su Euronext Milan che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa, ha registrato un nuovo risultato mensile storico nel mese di settembre 2025, sfioran ... Segnala finanza.repubblica.it