Tosca torna al Parco della Musica con D’Altro Canto ospiti Irene Grandi Rocco Papaleo

Spettacolo.eu | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tosca prosegue con lo spettacolo D’Altro Canto al Parco della Musica, ospiti Rocco Papaleo, Irene Grandi, Luca Barbarossa. Uno spettacolo che da due anni si rinnova e sorprende ad ogni appuntamento: giovedì 9 ottobre D’Altro Canto torna nella sua casa all’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, come progetto residente di Tosca in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma. Dopo i sold-out di Il Carnevale e Il Viaggio, è il momento del terzo capitolo del 2025, dedicato a Il Tradimento. Sul palco saliranno Rocco Papaleo, Irene Grandi, Luca Barbarossa e Beatrice Arnera, ospiti pronti a lasciarsi coinvolgere in un gioco di musica, racconti e divertissement, affrontando con leggerezza e complicità un tema tanto universale quanto pungente. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

tosca torna al parco della musica con d8217altro canto ospiti irene grandi rocco papaleo

© Spettacolo.eu - Tosca torna al Parco della Musica con D’Altro Canto, ospiti Irene Grandi, Rocco Papaleo

In questa notizia si parla di: tosca - torna

Da Tosca a Don Pasquale: torna la stagione lirica del Festival di San Gimignano

Doppio evento sul lago. Torna l’incanto di Puccini con Tosca e Turandot

Torna la fiera. Tosca Auto. Collection

"D’Altro Canto": Tosca, la musica e gli amici all'Auditorium Parco della Musica - Uno spettacolo che da due anni si rinnova e sorprende a ogni appuntamento: giovedì 9 ottobre “D’Altro Canto” torna nella sua casa all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, come progetto ... Riporta romatoday.it

tosca torna parco musicaNapoli nel Cuore all'Auditorium Parco della Musica - Venerdì 3 ottobre torna all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone l’evento “Napoli nel cuore”, nuovo viaggio nella cultura napoletana attraverso la testimonianza di grandi protagonisti della ... Come scrive romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Tosca Torna Parco Musica