Tosca prosegue con lo spettacolo D’Altro Canto al Parco della Musica, ospiti Rocco Papaleo, Irene Grandi, Luca Barbarossa. Uno spettacolo che da due anni si rinnova e sorprende ad ogni appuntamento: giovedì 9 ottobre D’Altro Canto torna nella sua casa all’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, come progetto residente di Tosca in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma. Dopo i sold-out di Il Carnevale e Il Viaggio, è il momento del terzo capitolo del 2025, dedicato a Il Tradimento. Sul palco saliranno Rocco Papaleo, Irene Grandi, Luca Barbarossa e Beatrice Arnera, ospiti pronti a lasciarsi coinvolgere in un gioco di musica, racconti e divertissement, affrontando con leggerezza e complicità un tema tanto universale quanto pungente. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Tosca torna al Parco della Musica con D’Altro Canto, ospiti Irene Grandi, Rocco Papaleo