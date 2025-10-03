Il Comune di Montevarchi ha approvato una modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 che riguarda in modo particolare gli interventi per la messa in sicurezza idraulica del territorio. Tutto nasce dall’accordo di programma del 1996 per la sicurezza del bacino del Valdarno Superiore, sottoscritto da Regione Toscana, Autorità di Bacino del fiume Arno, Provincia di Arezzo e dai Comuni di Bucine, Montevarchi, Pian di Scò, San Giovanni e Terranuova. L’intesa, nel tempo integrata e modificata, aveva individuato Montevarchi come soggetto attuatore per alcuni interventi di riduzione del rischio idraulico nel bacino del borro della Dogana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Torrenti Caposelvi e Dogana. Piano sicurezza da 2 milioni