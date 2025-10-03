Torna Un Mondo di Suoni | doppio appuntamento nel week end

Secondo week end all’insegna delle danze popolari e delle musiche itineranti per “Un Mondo di Suoni”, il festival intercomunale della musica e della cultura destinato ad animare il Monte Maggiore e le sue piccole comunità locali fino a fine anno.A distanza di un mese dai primi due appuntamenti di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: torna - mondo

Superbat torna nel mondo dei fumetti dc con un design

La festa multiculturale "Coloriamo il mondo" torna a Santa Sofia per una giornata dedicata al lavoro e all'ambiente

La Luna nel Pozzo: torna a Caorle il teatro di strada con compagnie da tutto il mondo

? Radio3 Mondo torna al Festival di Internazionale a Ferrara! Domani, venerdì 3 ottobre, in diretta alle 11 dall’ex Teatro Verdi, Anna Maria Giordano dialogherà con: Leila Guerriero, giornalista e scrittrice argentina Irina Borogan, giornalista investigativa - facebook.com Vai su Facebook

Da giorni assistiamo a un dibattito surreale sulla Flotilla: cortei, scioperi, attacchi al Governo. Nel magico mondo della sinistra non si parla d’altro. E poi c’è la realtà: una Nazione che cresce, riporta il deficit entro la soglia del 3%, libera risorse per famiglie e lav - X Vai su X

Torna "Un Mondo di Suoni": doppio appuntamento nel week end - Secondo week end all’insegna delle danze popolari e delle musiche itineranti per “Un Mondo di Suoni”, il festival intercomunale della musica e della cultura destinato ad animare il Monte Maggiore e le ... Segnala casertanews.it