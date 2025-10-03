Torna ' Puliamo il mondo' con iniziative nei diversi quartieri della città

Cesenatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno il Comune di Cesena aderisce all’iniziativa ‘Puliamo il mondo’, promossa da Legambiente con il coinvolgimento di cittadini, scuole, associazioni per la pulizia di parchi, vie e piazze. L’appuntamento è per sabato 4 ottobre, dalle ore 8 alle 16.30 in diversi quartieri della città. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

