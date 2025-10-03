Torna Piano City Napoli | oltre 300 pianisti e 100 eventi per l' edizione 2025
Piano City Napoli, undicesima edizione. Dal 16 al 19 ottobre il festival dedicato alla musica da pianoforte, promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito di Napoli Città della Musica e organizzato dall’Associazione Napolipiano, presenta un programma ricco e variegato con oltre 300. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: torna - piano
Castel del Piano, all’ospedale torna il servizio di audiometria: "Grazie a una donazione"
Musica, visioni e città: torna l’ottava edizione di Bari Piano Festival
Torna il “Misano Piano Festival”, la rassegna di concerti che fa rivivere i maestri Beethoven, Schubert e Chopin
La grande musica torna a Monza dal 24 al 26 ottobre con "Un piano per la città – Impronte sonore", la rassegna che ospita i migliori talenti di nuova generazione nei luoghi più suggestivi della città. Dalla Chiesa di San Maurizio, scrigno di arte e spiritualità, al - facebook.com Vai su Facebook
Champions, il Napoli torna dove tutto cominciò. Contro il City per un altro salto di qualità - Gli azzurri iniziano il percorso europeo nello stadio che nel 2011 bagnò l’esordio assoluto nella coppa più importante. Da repubblica.it
Youth League, Manchester City-Napoli: le probabili formazioni - Non è la prima volta, otto anni fa a Manchester incrociò Brahim Diaz e nelle fila azzurre ... Secondo iamnaples.it