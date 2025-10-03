Torna McConaughey | The Lost Bus mi ha conquistato
"Se vuoi trovare la strada di casa, non farti consumare da quanto lungo possa essere il viaggio. Cerca solo di chiederti: “Qual è la cosa giusta che posso fare?“ E fai un passo in quella direzione. E poi un altro ancora, fino a trovare strada di casa". Matthew McConaughey in collegamento da Los Angeles, con il suo inconfondibile accento texano, declama una delle poesie contenute in Poems & Prayers, sua raccolta di riflessioni sul rapporto tra fede, logica e ricerca del senso nella vita che esce oggi in Italia per Baldini + Castoldi. E sempre da oggi su Apple TV+ sarà disponibile The Lost Bus, “survival drama“ ispirato a una storia vera – diretto da Paul Greengrass e prodotto da Jamie Lee Curtis e Jason Blum – che segna il suo ritorno al cinema dopo sei anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: torna - mcconaughey
Il 4 Ottobre Torna Festa Nazionale, approvata in via definitiva la legge! ...Continua Vai su Facebook
Picnic PostNL, Matthew Dinham torna a correre a un anno e mezzo dall’ultima gara: “Ora sto bene, ma non riuscivo a camminare per più di pochi minuti senza provare dolore” - X Vai su X
Torna McConaughey: "The Lost Bus mi ha conquistato" - "Se vuoi trovare la strada di casa, non farti consumare da quanto lungo possa essere il viaggio. quotidiano.net scrive
Matthew McConaughey: «Mio figlio non ha avuto corsie preferenziali per fare l'attore» - L'attore premio Oscar recita per la prima volta al fianco del primogenito Levi per The Lost Bus, thriller al cardiopalma su AppleTV+, tratto da una storia vera. Si legge su vanityfair.it