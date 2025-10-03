Torna McConaughey | The Lost Bus mi ha conquistato

"Se vuoi trovare la strada di casa, non farti consumare da quanto lungo possa essere il viaggio. Cerca solo di chiederti: “Qual è la cosa giusta che posso fare?“ E fai un passo in quella direzione. E poi un altro ancora, fino a trovare strada di casa". Matthew McConaughey in collegamento da Los Angeles, con il suo inconfondibile accento texano, declama una delle poesie contenute in Poems & Prayers, sua raccolta di riflessioni sul rapporto tra fede, logica e ricerca del senso nella vita che esce oggi in Italia per Baldini + Castoldi. E sempre da oggi su Apple TV+ sarà disponibile The Lost Bus, “survival drama“ ispirato a una storia vera – diretto da Paul Greengrass e prodotto da Jamie Lee Curtis e Jason Blum – che segna il suo ritorno al cinema dopo sei anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

