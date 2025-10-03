Torna Ludo in Fiera la manifestazione dedicata al gioco di tutti i tipi e per tutte le età

Firenzetoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna per il secondo anno Ludo in Fiera, la festa del gioco presentata da Lucca Comics & Games, e cresce di un giorno. Dopo il successo della prima edizione, torna infatti a Scandicci da venerdì 10 a domenica 12 ottobre 2025, con ingresso libero, realizzata con il Comune di Scandicci e Unicoop. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

