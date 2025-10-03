Torna la Sagra della Natura e dei Sapori Autentici della Val Graveglia a Conscenti di Ne

Sabato 4 ottobre a Conscenti di Ne torna la Sagra della Natura e dei Sapori Autentici della Val Graveglia. La mattinata inizierà alle 8 nella piazzetta vicino al municipio, con Mercatino delle nostre terre e vendita diretta dei contadini di Ne.Ore 15:00Tensostruttura Area Verde Sandro Pertini: Il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

