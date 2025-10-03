Torna la rassegna artistica ' Bosco - Urban Art Project'
Con l’inaugurazione della mostra personale di Matteo Lucca “Gesti che nutrono” si apre sabato 4 ottobre (ore 17) a La Stazione degli Artisti di Gambettola la sesta edizione di “Bosco – Urban Art Project”, concepito per mettere in relazione la comunità con l’arte contemporanea e creare un nuovo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: torna - rassegna
Vietri sul Mare si colora ancora di “Blu”: torna la rassegna dedicata all’autismo
Torna la rassegna estiva "Musica e parole nel Borgo" con otto appuntamenti tra musica e letteratura
“Mille e una Notti in Valconca”, torna la rassegna culturale all'aperto nei borghi. Quest'anno sarà a tema "Decameron"
Torna Libri in verde, la rassegna di #libri dedicata all’#ambiente con cinque appuntamenti tra ottobre 2025 e maggio 2026: dal rapporto tra #foreste e clima all’#etologia, fino ai #sentieri e alle #montagne come luoghi di identità e futuro. Leggi l’articolo al Vai su Facebook
Torna il re del bosco . Apre Fungolandia. Nove giorni di festa - Da sabato 30 agosto a domenica 7 settembre nei paesi dell’Altobrembo torna Fungolandia, la rassegna dedicata ai funghi e non solo. Da ilgiorno.it
Gli alberi come ispirazione. Il bosco risuona di parole - Torna la rassegna che propone un viaggio tra territorio, arte e letteratura. ilrestodelcarlino.it scrive