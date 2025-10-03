Torna il festival della canzone napoletana De Luca | Sarà un evento al livello del Festival di Sanremo
Il governatore Vincenzo De Luca ha annunciato oggi in diretta social la "rinascita" del festival della canzone napoletana. Obiettivo, trasformarlo in un grande evento annuale di richiamo nazionale e internazionale. "Vogliamo ridare vita al festival della canzone napoletana, ci sono tutte le
In questa notizia si parla di: torna - festival
