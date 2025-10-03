Torna il festival della canzone napoletana De Luca | Sarà un evento al livello del Festival di Sanremo

Napolitoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governatore Vincenzo De Luca ha annunciato oggi in diretta social la “rinascita” del festival della canzone napoletana. Obiettivo, trasformarlo in un grande evento annuale di richiamo nazionale e internazionale. "Vogliamo ridare vita al festival della canzone napoletana, ci sono tutte le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

