Torino manifestazione pro Gaza | scontri in zona Politecnico
Lanci di bottiglie contro le forze dell'ordine, che rispondono con lacrimogeni, si stanno verificando a Torino in un'area vicina al Politecnico, in via Nino Bixio, dietro alle Ogr (Officine grandi riparazioni), distante però dal perimetro dell'edificio. I manifestanti, la parte antagonista e gli studenti pro Palestina, hanno iniziato a battere su delle parti metalliche di un cantiere, poi sono partiti con il lancio di oggetti. In molti a volto coperto, hanno raccolto e rilanciato i lacrimogeni verso le stesse forze dell'ordine. Si sono infine spostati poco distante. Oltre un centinaio di manifestanti dello spezzone antagonista di uno dei cortei in corso a Torino ha cercato di scavalcare le recinzioni per arrivare alle Ogr. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Sul ponte Umberto I lo striscione "Rompere con Israele" a seguito della manifestazione pro Gaza tenutasi ieri a Torino e altre città italiane.
Pro Pal, parte la manifestazione per bloccare l'aeroporto di Torino Caselle: le immagini del corteo
Pro Pal, scontri con le forze dell'ordine alla manifestazione per bloccare l'aeroporto di Torino Caselle: le immagini del corteo
Domani 3 ottobre lavialibera aderirà allo sciopero generale. Scenderemo in piazza per raccontare la manifestazione di Torino, in solidarietà alla popolazione di Gaza e agli attivisti della Global Sumud Flottilla. Sempre domani, parteciperemo all'evento progra - facebook.com Vai su Facebook
Proteste nelle città, a Torino devastate le Officine. Scontri a Bologna, stop ai treni. Tensioni a Napoli e Firenze - Si preannuncia un weekend di fuoco nel segno dello slogan "Blocchiamo tutto", dopo l'abbordaggio della Flotilla da parte delle forze armate israeliane, con lo sciopero generale di venerdì ed il corteo ... Si legge su ansa.it
Proteste e le manifestazioni in tutto il Paese Nella notte occupato Palazzo Nuovo, scontri alla stazione di Porta Nuova Un manifestante ha lanciato una bicicletta contro la ... - Le prime proteste mercoledì sera, la mobilitazione proseguirà con due cortei in giornata e lo scioper ... Lo riporta torino.corriere.it