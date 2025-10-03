Lanci di bottiglie contro le forze dell'ordine, che rispondono con lacrimogeni, si stanno verificando a Torino in un'area vicina al Politecnico, in via Nino Bixio, dietro alle Ogr (Officine grandi riparazioni), distante però dal perimetro dell'edificio. I manifestanti, la parte antagonista e gli studenti pro Palestina, hanno iniziato a battere su delle parti metalliche di un cantiere, poi sono partiti con il lancio di oggetti. In molti a volto coperto, hanno raccolto e rilanciato i lacrimogeni verso le stesse forze dell'ordine. Si sono infine spostati poco distante. Oltre un centinaio di manifestanti dello spezzone antagonista di uno dei cortei in corso a Torino ha cercato di scavalcare le recinzioni per arrivare alle Ogr. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Torino, manifestazione pro Gaza: scontri in zona Politecnico