Torino il destino di Baroni e di De Rossi? nelle mani della Lazio

Periodicodaily.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Lazio-Torino, in programma sabato allo stadio Olimpico, è una di quelle partite che ripropongono uno schema, quello degli incroci pericolosi tra passato e presente, che ricorrono nella storia del calcio. Potrebbe essere l'ultima gara alla guida dei granata per Marco Baroni, in crisi di risultati e fortemente indiziato di esonero, soprattutto in caso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torino - destino

Tuttosport – il destino lontano da Torino

Simeone-Torino, un infortunio cambia tutto: il destino del Cholito legato a un dettaglio

Allegri torna all’Allianz: dopo 12 anni il destino lo riporta a Torino

torino destino baroni deTorino, il destino di Baroni (e di De Rossi?) nelle mani della Lazio - Domani all'Olimpico la partita che potrebbe segnare l'esonero dell'allenatore che l'anno scorso sedeva sulla panchina bianco- Secondo adnkronos.com

torino destino baroni deLazio - Torino | Sarri, Baroni e De Rossi: l'effetto domino che potrebbe scatenarsi all'Olimpico - Sarri, Baroni, De Rossi e un effetto domino che potrebbe scatenarsi nel pomeriggio di sabato all’Olimpico. Da lalaziosiamonoi.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Destino Baroni De