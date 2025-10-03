Torino il destino di Baroni e di De Rossi? nelle mani della Lazio
(Adnkronos) – Lazio-Torino, in programma sabato allo stadio Olimpico, è una di quelle partite che ripropongono uno schema, quello degli incroci pericolosi tra passato e presente, che ricorrono nella storia del calcio. Potrebbe essere l'ultima gara alla guida dei granata per Marco Baroni, in crisi di risultati e fortemente indiziato di esonero, soprattutto in caso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: torino - destino
Tuttosport – il destino lontano da Torino
Simeone-Torino, un infortunio cambia tutto: il destino del Cholito legato a un dettaglio
Allegri torna all’Allianz: dopo 12 anni il destino lo riporta a Torino
Torino, destino crudele per Baroni: si gioca la panchina proprio contro la Lazio? - X Vai su X
Juric, il ritorno a Torino da ex: Atalanta e destino si intrecciano - TuttoAtalanta.com - facebook.com Vai su Facebook
Torino, il destino di Baroni (e di De Rossi?) nelle mani della Lazio - Domani all'Olimpico la partita che potrebbe segnare l'esonero dell'allenatore che l'anno scorso sedeva sulla panchina bianco- Secondo adnkronos.com
Lazio - Torino | Sarri, Baroni e De Rossi: l'effetto domino che potrebbe scatenarsi all'Olimpico - Sarri, Baroni, De Rossi e un effetto domino che potrebbe scatenarsi nel pomeriggio di sabato all’Olimpico. Da lalaziosiamonoi.it