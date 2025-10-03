Torino i tifosi si affidano a Oronzo Canà
Tifosi del Torino contestano Baroni e Cairo con striscione ironico, invocano Oronzo Canà. L'Identità.
Torino: #Baroni in bilico, i tifosi propongono Oronzo Canà ? I tifosi granata ironizzano sulla crisi del Toro chiedendo in panchina l'iconico mister del film "L'allenatore nel pallone" #TorinoFC #Torino #ToroNews
MOURINHO perde e pensa già alla JUVENTUS "L'accoglienza dei tifosi del Chelsea? Cultura inglese, a Torino sarà diverso" Poi punge anche Paolo Di Canio: "Sarà contento che ho perso"
Torino, Baroni: "Oggi siamo stati squadra. Vogliamo rendere i tifosi orgogliosi" - L'allenatore del Torino Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Torino-