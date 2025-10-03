Torino i tifosi si affidano a Oronzo Canà

Lidentita.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tifosi del Torino contestano Baroni e Cairo con striscione ironico, invocano Oronzo Canà. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

torino i tifosi si affidano a oronzo can224

© Lidentita.it - Torino, i tifosi si affidano a Oronzo Canà

In questa notizia si parla di: torino - tifosi

Torino-Modena, rischio scontri allo stadio Olimpico: stop ai biglietti per i tifosi emiliani

Torino, l'abbraccio dei tifosi al Filadelfia: applausi per Baroni e la squadra

Torino, Zapata alza la voce: «Sono carico. Tifosi, credete in noi!». Poi il messaggio a Schuurs

torino tifosi affidano oronzoTorino: Baroni in bilico, i tifosi propongono Oronzo Canà - Al Filadelfia i tifosi granata ironizzano sulla crisi del Toro chiedendo in panchina l'iconico mister del film "L'allenatore nel pallone" ... Lo riporta msn.com

Torino, Baroni: "Oggi siamo stati squadra. Vogliamo rendere i tifosi orgogliosi" - L'allenatore del Torino Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Torino- Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Torino Tifosi Affidano Oronzo