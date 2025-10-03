Torino Baroni in conferenza stampa pre Lazio | le dichiarazioni del mister alla vigilia 

Calcionews24.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Baroni in conferenza stampa alla vigilia di Lazio Torino, ecco le dichiarazioni del tecnico granata in previsione del match di Serie A, il suo intervento  (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Ottobre è iniziato da appena tre giorni, il campionato di Serie A targato 2025-2026 da appena cinque partite, eppure Marco . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

torino baroni in conferenza stampa pre lazio le dichiarazioni del mister alla vigilia160

© Calcionews24.com - Torino, Baroni in conferenza stampa pre Lazio: le dichiarazioni del mister alla vigilia 

In questa notizia si parla di: torino - baroni

Jimmy Ghione al Vip Master 2025: “Baroni grande per il mio Torino”

Torino, Biraghi: «Dobbiamo migliorare, ma è un percorso lungo! E vi dico cosa mi chiede Baroni»

Torino, Baroni vuole Ngonge subito: è la prima scelta per l’attacco

torino baroni conferenza stampaTorino, Baroni: "Anjorin da valutare, su Ilic e Maripan..." - Gineitis è tornato dalla Nazionale ed è stato fermo qualche giorno, lo considero un giocatore affidabile che può ... Si legge su fantacalcio.it

torino baroni conferenza stampaTorino, Baroni: "Ho visto un Parma in difficoltà. Vlasic a marcare Pellegrino? C'è un castello" - Marco Baroni, allenatore del Torino, parla in conferenza stampa dopo il ko di Parma. tuttomercatoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Torino Baroni Conferenza Stampa