T ale e Quale Show – in onda stasera con la seconda puntata di imitazioni – è ormai una garanzia della tv. Le sfide di trucco parrucco e voce dei vip non stancano mai il pubblico, che divertito commenta sui social ogni successo e passo falso. A trionfare nella puntata di debutto è stato Tony Maiello con il suo Sal Da Vinci scatenato sulle note di Rossetto e Caffè. Subito dietro nella classifica si è piazzata Pamela Petrarolo e la coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. Stasera chi salirà sul gradino più alto? “Tale e Quale Show 2025”: chi sono i concorrenti in gara X Leggi anche › Tutto su “Tale e Quale Show 2025”, in partenza da oggi su Rai 1 con un nuovo cast Tale e Quale Show 2025: i concorrenti e le imitazioni della seconda puntata su Rai 1 oggi 3 ottobre. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tony Maiello, per ora primo in classifica, se la dovrà vedere con Ed Sheeran. La coppia Cirilli-Insinna con Modugno e Giuliano Sangiorgi