Tony Blair gestirà Gaza | proprio lui che ha destabilizzato il Medioriente

Tony Blair dovrebbe far parte del governo provvisorio che governerà Gaza. Ma il suo passato come Primi Ministro pesa ancora.

Senza Vergogna: Tony Blair, distruttore del Medio Oriente, alla Casa Bianca per discutere del futuro di Gaza

L’obiettivo principale di Donald: gli affari prima della pace, arruolato anche Tony Blair

L’idea di Trump per Gaza: Tony Blair a capo di un’amministrazione di transizione a fine occupazione

Tenete lontano da Gaza le mani sporche di sangue di tony blair scrive @thenation Difficile dare torto a chi ricorda il ruolo di Blair nella sanguinosa e tragica invasione dell’Iraq, nel castello di bugie che portarono a quel disastro e a seguire i suoi “traffici” da lob - X Vai su X

Trump ha negoziato un accordo di pace tra due parti senza una parte, che è come celebrare un matrimonio senza la sposa ma in presenza dei testimoni dello sposo - i leader di alcuni paesi arabi - e del wedding planner - Tony Blair - il cui business consiste n Vai su Facebook

Chi è Tony Blair e cosa c'entra con il Medio Oriente: dalla principessa del popolo alla Striscia di Gaza, la storia dell'ex premier. britannico - L’ex leader laburista britannico è stato indicato fra i componenti del comitato che dovrebbe guidare la transizione a Gaza. Da vanityfair.it

Perché si parla di Tony Blair come futuro “governatore” di Gaza - Blair da diversi anni si è avvicinato a Trump per consigliarlo sulle questioni arabe; ora ha ottenuto di poter far parte del Consiglio di pace previsto dal piano americano per Gaza ... Si legge su wired.it