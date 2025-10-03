Tony Blair gestirà Gaza | proprio lui che ha destabilizzato il Medioriente

Tony Blair dovrebbe far parte del governo provvisorio che governerà Gaza. Ma il suo passato come Primi Ministro pesa ancora. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

Senza Vergogna: Tony Blair, distruttore del Medio Oriente, alla Casa Bianca per discutere del futuro di Gaza

L’obiettivo principale di Donald: gli affari prima della pace, arruolato anche Tony Blair

L’idea di Trump per Gaza: Tony Blair a capo di un’amministrazione di transizione a fine occupazione

tony blair gestir224 gazaChi è Tony Blair e cosa c'entra con il Medio Oriente: dalla principessa del popolo alla Striscia di Gaza, la storia dell'ex premier. britannico - L’ex leader laburista britannico è stato indicato fra i componenti del comitato che dovrebbe guidare la transizione a Gaza. Da vanityfair.it

tony blair gestir224 gazaPerché si parla di Tony Blair come futuro “governatore” di Gaza - Blair da diversi anni si è avvicinato a Trump per consigliarlo sulle questioni arabe; ora ha ottenuto di poter far parte del Consiglio di pace previsto dal piano americano per Gaza ... Si legge su wired.it

