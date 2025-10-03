Tomori torna in gruppo in vista di Juve Milan? Colpo di scena a Milanello sulle condizioni del difensore ma Allegri ha un dubbio Le ultimissime novità

Tomori torna in gruppo in vista di Juve Milan? Gli aggiornamenti sulle condizioni del difensore inglese. Una notizia che cambia radicalmente le prospettive in casa Milan in vista della supersfida contro la Juventus. Fikayo Tomori ha recuperato a tempo di record e oggi ha svolto l’intera seduta di allenamento con il resto del gruppo. Come appreso da MilanNews24, il risentimento all’adduttore è stato smaltito, ma per Massimiliano Allegri resta un grande dubbio: rischiarlo o puntare sulla cautela? Dopo giorni di apprensione, in cui un suo forfait sembrava quasi certo, è arrivato il colpo di scena. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tomori torna in gruppo in vista di Juve Milan? Colpo di scena a Milanello sulle condizioni del difensore ma Allegri ha un dubbio. Le ultimissime novità

In questa notizia si parla di: tomori - torna

Verso Juve-Milan ? #Allegri torna allo Stadium con il #Milan capolista: 12 anni dopo la sua ultima da rivale. ? Emergenza difesa: Estupiñan out (squalifica) Tomori in dubbio (problema muscolare) Possibili soluzioni: il 19enne Bartesaghi a sinistra o l’ - X Vai su X

#Tomori torna per la #Juve Ultimissime - facebook.com Vai su Facebook

Tomori torna in gruppo ed è a disposizione per la Juve: rimane il dubbio sulla titolarità - Mister Massimiliano Allegri, dopo un giorno di terapie e due sessioni personalizzate, ha potuto contare su Fikayo Tomori che ... Si legge su milannews.it

Milan, buone notizie in vista della Juve: recuperato Tomori - Fikayo Tomori, fermato nei giorni scorsi da un fastidio all’adduttore della coscia destra, ha completato nella giornata di venerdì 3 ... corrieredellosport.it scrive