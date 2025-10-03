“L’età è solo un numero”. Quante volte lo abbiamo detto, quante volte lo abbiamo sentito, ma stavolta questa frase acquista tutto il suo valore grazie ad un piccolo grande campione che ha saputo fare della passione e della dedizione le armi vincenti per realizzare il proprio sogno. Al tempo stesso, la sua impresa ha portato grande soddisfazione per il motorsport pistoiese: il giovane pilota Tommaso Simoni, classe 2012, ha infatti conquistato il titolo di campione del Rookies Italian GP 2025. A soli 13 anni è riuscito a imporsi in un trofeo nazionale molto seguito e riconosciuto come vera palestra di crescita per chi sogna di arrivare al Campionato Italiano Velocità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tommaso Simoni, futuro del motorsport italiano