Un’inedita satira postuma dello scrittore britannico denuncia con ironia e amarezza l’industrializzazione di Oxford e l’ascesa delle macchine. Un’inedita opera satirica dello scrittore britannico J.R.R. Tolkien (1892-1973), una feroce critica all’industrializzazione e alla crescente dipendenza dalle automobili, vedrà la luce giovedì 9 ottobre. Si tratta di “ The Bovadium Fragments”, una breve storia scritta tra la fine degli anni ’50 e l’inizio dei ’60, che esce postuma grazie alla casa editrice HarperCollins e sarà pubblicata per la prima volta nel Regno Unito in edizione cartonata. Negli Stati Uniti, invece, sarà distribuita da William Morrow a partire dal 18 novembre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tolkien, spunta un’inedita satira postuma contro lo strapotere delle macchine: “The Bovadium Fragments”