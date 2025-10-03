Tolkien spunta un’inedita satira postuma contro lo strapotere delle macchine | The Bovadium Fragments
Un’inedita satira postuma dello scrittore britannico denuncia con ironia e amarezza l’industrializzazione di Oxford e l’ascesa delle macchine. Un’inedita opera satirica dello scrittore britannico J.R.R. Tolkien (1892-1973), una feroce critica all’industrializzazione e alla crescente dipendenza dalle automobili, vedrà la luce giovedì 9 ottobre. Si tratta di “ The Bovadium Fragments”, una breve storia scritta tra la fine degli anni ’50 e l’inizio dei ’60, che esce postuma grazie alla casa editrice HarperCollins e sarà pubblicata per la prima volta nel Regno Unito in edizione cartonata. Negli Stati Uniti, invece, sarà distribuita da William Morrow a partire dal 18 novembre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
