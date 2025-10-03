Tolkien contro il traffico | ecco i sorprendenti Bovadium Fragments

Giovedì 9 ottobre una voce inattesa di J.R.R. Tolkien scuoterà il dibattito sulla mobilità moderna: “The Bovadium Fragments”, pungente satira scritta fra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta, debutta finalmente in libreria. Il ritorno di un Tolkien insolito Per i lettori di lungo corso, abituati a incontrare hobbit e draghi fra le . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

