Tobias Scoglio | La morte di papà in tv come un horror Prima del derby alle 4 di notte lui

Gazzetta.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il figlio del mitico "Professore" racconta la passione del padre, scomparso vent'anni fa in diretta durante un confronto con l'ex presidente del Genoa Preziosi: "Faceva l'allenatore con una dedizione totale. Doveva andare alla Juve e al Napoli, ma Montezemolo e Moggi.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

tobias scoglio la morte di pap224 in tv come un horror prima del derby alle 4 di notte lui

© Gazzetta.it - Tobias Scoglio: "La morte di papà in tv, come un horror. Prima del derby alle 4 di notte lui..."

In questa notizia si parla di: tobias - scoglio

tobias scoglio morte pap224Genoa, Tobias Scoglio: “Papà è una leggenda che vive ancora grazie alle tante avventure col Grifone” - Domani il 20° anniversario della morte del Prof, avvenuta «parlando del Genoa» come da profezia dell’indimenticabile mister. Scrive ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Tobias Scoglio Morte Pap224