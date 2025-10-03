Il figlio del mitico "Professore" racconta la passione del padre, scomparso vent'anni fa in diretta durante un confronto con l'ex presidente del Genoa Preziosi: "Faceva l'allenatore con una dedizione totale. Doveva andare alla Juve e al Napoli, ma Montezemolo e Moggi.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tobias Scoglio: "La morte di papà in tv, come un horror. Prima del derby alle 4 di notte lui..."