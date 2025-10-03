Tobias Scoglio | La morte di papà in tv come un horror Prima del derby alle 4 di notte lui
Il figlio del mitico "Professore" racconta la passione del padre, scomparso vent'anni fa in diretta durante un confronto con l'ex presidente del Genoa Preziosi: "Faceva l'allenatore con una dedizione totale. Doveva andare alla Juve e al Napoli, ma Montezemolo e Moggi.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: tobias - scoglio
L’intervista Genoa, Tobias Scoglio: “Papà è una leggenda che vive ancora grazie alle tante avventure col Grifone” Domani il 20° anniversario della morte del Prof, avvenuta «parlando del Genoa» come da profezia dell’indimenticabile mister. Il figlio: “A Genov - facebook.com Vai su Facebook
Genoa, Tobias Scoglio: “Papà è una leggenda che vive ancora grazie alle tante avventure col Grifone” - Domani il 20° anniversario della morte del Prof, avvenuta «parlando del Genoa» come da profezia dell’indimenticabile mister. Scrive ilsecoloxix.it