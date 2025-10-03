TNA | Si avvera la profezia di Kelani Jordan le IInspiration nuove campionesse di coppia

Settimana da incorniciare per ile IInspiration, Jessica McKay e Cassie Lee che dopo essere state scelte per il team che rappresenterà la TNA contro NXT, questa notte hanno portato a casa i titoli di coppia delle Knockouts. Una vittoria che arriva a meno di due mesi dal loro ritorno in TNA, periodo nel quale hanno in fretta scalato la divisione tag. Un titolo che mancava da tre anni. Questa notte le ex IIconics hanno affrontato il Team by Elegance con in palio i titoli di coppia della divisione Knockouts della TNA. Heater e M by Elegance purtroppo orfane della loro leader Ash che la scorsa settimana ha dovuto rendere vacante il titolo Knockouts annunciando anche il ritiro dal wrestling in lacrime. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

