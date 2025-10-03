Dopo mesi di tensioni latenti e attacchi a sorpresa, Gia Miller avrà finalmente l’occasione di affrontare Tessa Blanchard a Bound For Glory. L’incontro è stato ufficializzato in seguito a un segmento andato in onda nella puntata del 2 ottobre di TNA iMPACT, durante il quale Miller ha rivelato di aver negoziato una clausola speciale prima di accettare di revocare la sospensione di Blanchard: se quest’ultima l’avesse messa di nuovo le mani addosso, allora Miller avrebbe avuto il diritto di reagire. E adesso quel momento è arrivato.. @MeanGiaMiller has a message for Tessa Blanchard and the fire in her eyes says everything about what she's capable of #TNABoundForGlory! WATCH #TNAiMPACT on TNA+: pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - TNA: Scontro personale a Bound For Glory, Gia Miller vs Tessa Blanchard