Tilly Norwood – l’attrice AI – è alla ricerca di un addetto stampa

Da quando ha fatto il suo ingresso in scena durante una presentazione dello Zurich Film Festival lo scorso fine settimana, Tilly Norwood è stata al centro dell’attenzione. Ma l’attrice generata dall’intelligenza artificiale, che sta per diventare un nome noto nonostante sia apparsa solo in uno sketch comico di due minuti, non ha ancora rilasciato un’intervista. Variety ha chiesto e un addetto stampa di Particle6, l’azienda che l’ha creata, ha risposto che “ Tilly non è disponibile per parlare al momento “. Mentre la comunità degli attori ha criticato duramente Tilly, con Emily Blunt che l’ha definita “davvero spaventosa” e il presidente della SAG-AFTRA Sean Astin che ha promesso di affrontare il fenomeno con degli agenti, la creazione dell’intelligenza artificiale è una realtà che i pubblicitari di Hollywood stanno iniziando a prendere seriamente in considerazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

