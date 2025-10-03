TikTok suggerisce ai giovani utenti contenuti pornografici

TikTok suggerisce contenuti sessualizzati e pornografici ai giovani utenti grazie al suo potente e misterioso algoritmo. Non è certamente la prima volta che il social media cinese viene accusato di mostrare contenuti non adatti ai minori o bambini nei loro . Nessuna sicurezza per i. 🔗 Leggi su Today.it

TikTok consiglia contenuti pornografici ai minori: la scioccante scoperta di Global Witness - Un report del gruppo di attivisti di Global Witness testimonia che TikTok è solito suggerire contenuti pornografici agli account di minori. multiplayer.it scrive

I genitori e il Moige insieme per la prima class action contro i colossi dei social, Meta e TikTok: «Gli algoritmi danneggiano i ragazzi, creando disagio e dipendenza» - Le richieste dei genitori sono tre: far rispettare il divieto di iscrizione ai minori di 14 anni, eliminare i sistemi che alimentano dipendenza digitale, come lo scroll infinito, e obbligare le piatta ... Riporta vanityfair.it