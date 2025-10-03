Ti ricordi… Roberto Perfumo e il celebre autogol paesano | storia di un maresciallo della difesa con origini italiane
“Està bien pibe, no?”. Pare una carineria ma è una di quelle domande che non ammette repliche. A porla è “El Mariscal”, Roberto Perfumo, dopo aver tirato giù con le cattive, molto cattive, un giovinastro dell’ Argentinos Junior che tentò di “gambetearlo” in una gara contro il River. Quel ragazzino era Diego Armando Maradona, che nonostante il calcio in petto di Perfumo non disse nulla. Per la verità Maradona di fronte ai tanti, durissimi falli subiti non ha mai protestato granché neppure quando diventò Maradona. All’epoca però lui era solo un “pibe”, Perfumo era già “El Mariscal”, il Maresciallo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: ricordi - roberto
Quando i fiori svelano ricordi: il primo romanzo di Roberto Nardi
Ricordi dal Gala Roberto Bolle and Friends al Teatro Arcimboldi, Gennaio 2025 ? Chi c'era? Vi aspettiamo ancora a Milano con un nuovo cast e un nuovo programma dal 14 al 16 Novembre non perdere il tuo posto! I biglietti sono acquistabili su ticketon - facebook.com Vai su Facebook