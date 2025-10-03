“Està bien pibe, no?”. Pare una carineria ma è una di quelle domande che non ammette repliche. A porla è “El Mariscal”, Roberto Perfumo, dopo aver tirato giù con le cattive, molto cattive, un giovinastro dell’ Argentinos Junior che tentò di “gambetearlo” in una gara contro il River. Quel ragazzino era Diego Armando Maradona, che nonostante il calcio in petto di Perfumo non disse nulla. Per la verità Maradona di fronte ai tanti, durissimi falli subiti non ha mai protestato granché neppure quando diventò Maradona. All’epoca però lui era solo un “pibe”, Perfumo era già “El Mariscal”, il Maresciallo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ti ricordi… Roberto Perfumo e il celebre "autogol paesano": storia di un maresciallo della difesa con origini italiane