Ti posso parlare un attimo? Ti contattano da un +91 in cosa consiste la nuova truffa telefonica

Recentemente è cresciuta una nuova ondata di truffe su WhatsApp, riconoscibili da un dettaglio ricorrente: i messaggi arrivano da numeri sconosciuti con prefisso internazionale +91, che rimanda all'India. L'approccio sembra innocuo: un saluto cordiale, seguito dalla richiesta di parlare "solo un attimo", che nasconde invece un sistema ben organizzato per sfruttare ingenuità e curiosità. Lo schema è collaudato. Dopo il primo messaggio, scritto in un italiano quasi corretto, viene proposto un presunto lavoro da casa: una collaborazione di marketing su YouTube o altre piattaforme digitali. All'utente si chiede di compiere piccole azioni, come mettere "mi piace" a un video o iscriversi a un canale, con la promessa di un pagamento immediato.