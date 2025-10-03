Ti amo algoritmo | quasi un americano su tre ha una relazione romantica con un chatbot AI 

Le aziende di intelligenza artificiale hanno trovato un modo particolarmente controverso per promuovere i loro prodotti: fare leva sulla solitudine umana. Quando Friend, un dispositivo indossabile AI commercializzato come un “compagno” portatile, ha tappezzato la metropolitana di New York con i suoi annunci pubblicitari, sono stati prontamente vandalizzati dai cittadini. Eppure, nuovi dati suggeriscono che dietro le porte chiuse delle case, più persone di quanto si possa immaginare stanno avendo relazioni romantiche e sessuali con chatbot di intelligenza artificiale. Secondo un sondaggio condotto da Vantage Point, un servizio di consulenza del Texas specializzato in terapie relazionali, il 30% degli adulti intervistati ha dichiarato di aver avuto almeno una relazione romantica con un compagno AI. 🔗 Leggi su Cultweb.it

