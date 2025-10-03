Ti amo algoritmo | quasi un americano su tre ha una relazione romantica con un chatbot AI
Le aziende di intelligenza artificiale hanno trovato un modo particolarmente controverso per promuovere i loro prodotti: fare leva sulla solitudine umana. Quando Friend, un dispositivo indossabile AI commercializzato come un “compagno” portatile, ha tappezzato la metropolitana di New York con i suoi annunci pubblicitari, sono stati prontamente vandalizzati dai cittadini. Eppure, nuovi dati suggeriscono che dietro le porte chiuse delle case, più persone di quanto si possa immaginare stanno avendo relazioni romantiche e sessuali con chatbot di intelligenza artificiale. Secondo un sondaggio condotto da Vantage Point, un servizio di consulenza del Texas specializzato in terapie relazionali, il 30% degli adulti intervistati ha dichiarato di aver avuto almeno una relazione romantica con un compagno AI. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Lo sappiamo: oggi lavorare sui social è quasi inevitabile. Ma farlo bene non significa rincorrere l’algoritmo, postare ogni giorno o “vendere” qualcosa a ogni costo. Significa trovare un modo etico, sano e professionale di comunicare. Uno spazio in cui chi ti leg - facebook.com Vai su Facebook
Un ordine di Trump per TikTok Usa. l'algoritmo in mano americana, la cinese Bytedance sotto il 20% - La nuova società diventerà una joint venture con governance statunitense. Da huffingtonpost.it
TikTok, c’è un acquirente americano. Lo spin-off userà l’algoritmo cinese - All’indomani dell’annuncio del raggiungimento di un accordo preliminare per TikTok tra Usa e Cina cominciano a emergere dettagli in più – compreso qualche retroscena – sul futuro degli asset americani ... Riporta msn.com