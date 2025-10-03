Thuram Juventus il centrocampista bianconero è in dubbio per la sfida contro il Milan! Corre verso la convocazione ma… Svelata l’idea di Tudor per sostituire il francese

Thuram Juventus, il centrocampista bianconero è in dubbio: gli aggiornamenti in vista della sfida contro il Milan. Ore di attesa e valutazioni in casa Juventus non solo per Gleison Bremer, ma anche per Khéphren Thuram. Il centrocampista francese sta lottando contro il tempo per recuperare dal sovraccarico al polpaccio che lo ha costretto a saltare la trasferta di Champions League, ma la sua presenza nel big match di domenica contro il Milan è tutt’altro che certa. Come riportato da Tuttosport, anche nella giornata di ieri il centrocampista ha proseguito con un lavoro personalizzato, separato dal resto del gruppo così come Bremer. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Thuram Juventus, il centrocampista bianconero è in dubbio per la sfida contro il Milan! Corre verso la convocazione ma… Svelata l’idea di Tudor per sostituire il francese

In questa notizia si parla di: thuram - juventus

La Juventus prende il Derby di Thuram con un obiettivo adzico nel 91

Juventus, Vlahovic all’Inter per sostituire Thuram: spunta la data della firma

Thuram non tradisce l’Inter: “Ha rifiutato la Juventus”

Out Bremer e Thuram, Tudor dovrebbe schierare così la Juventus questa sera. Cosa ne pensate? ? Vai su Facebook

Villarreal-Juventus, Tudor: "Mi aspetto una grande Juve, Thuram e Bremer col Milan" #SkySport #SkyUCL - X Vai su X

Juventus, operazione recuperi: Bremer e Thuram verso il rientro per il match contro il Milan - Juventus, operazione recuperi: Bremer e Thuram verso il rientro per il match contro il Milan In casa Juventus è ufficialmente partita l’operazione recuperi in vista del big ... Lo riporta tuttojuve.com

Thuram Juve, un altro assist per il centrocampista: solo Nico Paz davanti a lui in questa statistica, il dato è incredibile - Thuram Juve, un altro assist per il centrocampista bianconero: il dato incredibile che riguarda il francese Khephren Thuram si sta affermando come uno dei centrocampisti più influenti della Serie A, e ... Come scrive juventusnews24.com