The Running Man | Edgar Wright svela la reazione di Stephen King al nuovo finale

Il regista inglese ha optato per un finale diverso da quello del romanzo originario, la reazione di Stephen King di fronte al 'tradimento' non si è fatta attendere. Con The Running Man, Edgar Wright ha ridato nuova vita al classico di Stephen King del 1982, L'uomo in fuga, romanzi cupissimo ambientato in una società distopica in cui Ben Richards, per salvare la figlia malata, partecipa a un reality show in cui deve sopravvivere per 30 giorni, braccato da assassini professionisti. Interpretato da Glen Powell nei panni di Ben Richards e da Josh Brolin, Emilia Jones, Lee Pace, Katy O'Brian, William H. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

