The Lost Bus | l’eroico salvataggio nel peggior incendio della California

Paul Greengrass è sempre stato interessato a rappresentare il mondo reale sullo schermo. Dopo aver iniziato la sua carriera nel mondo dei documentari all'età di vent'anni, ha affinato la sua caratteristica estetica osservativa che ha finito per definire il suo cinema. " Mi ci sono voluti diversi anni per trovare la mia voce e un modo efficace per coniugare la registrazione e la ricreazione della realtà ", afferma Greengrass parlando del suo approccio alle storie di finzione con l'istinto di un documentarista. " Mi sono reso conto che, invece di cercare di girare film come farebbe un regista di fiction, sarebbe stato molto meglio tornare alle mie origini ".