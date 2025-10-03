The Life Of A Showgirl di Taylor Swift è un elenco di sbagli e non ha nulla di speciale

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Taylor Swift ha pubblicato The life of a Showgirl, un album con enormi criticità sia a livello di musica che di testo e di idea generale:un po’ di disco-pop lento e mal suonato, qualche passaggio rock adolescenziale fuori tempo massimo, sdolcinatezze a cui nemmeno la cantante sembra credere fino in fondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: life - showgirl

Taylor Swift annuncia il nuovo album, The Life of a Showgirl

Taylor Swift va ospite del podcast del fidanzato e annuncia il nuovo album The Life of a Showgirl: la scelta della data e gli indizi nascosti

Taylor Swift annuncia il nuovo album “The Life of a Showgirl” durante il podcast con Travis Kelce.

the life of showgirlThe Life Of A Showgirl di Taylor Swift è un elenco di sbagli e non ha nulla di speciale - Taylor Swift ha pubblicato The life of a Showgirl, un album con enormi criticità sia a livello di musica che di testo e di idea generale:un po’ di disco- Come scrive fanpage.it

the life of showgirlTaylor Swift, 'The Life of a Showgirl' è il suo album più solare e audace - Dopo anni di introspezione e tormenti amorosi, l'artista dei record si presenta con un disco che è quasi interamente votato alla felicità ... Scrive adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: The Life Of Showgirl