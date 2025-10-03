The Life of a Showgirl di Taylor Swift è quasi tutto per Travis Kelce l’album è un diario d’amore

È appena uscito The Life of a Showgirl, il dodicesimo album in studio di Taylor Swift, e i fan hanno immediatamente notato qualcosa di speciale: l’intero progetto è un tributo sonoro alla storia d’amore con Travis Kelce, il tight end dei Kansas City Chiefs con cui la cantante si è fidanzata ufficialmente lo scorso 26 agosto. L’album rappresenta un viaggio emotivo attraverso la relazione che ha trasformato la vita della popstar, dai primi incontri durante l’ Eras Tour fino all’annuncio del matrimonio imminente. Swift ha rivelato l’uscita del disco durante una storica apparizione al podcast New Heights di Kelce, creando un momento mediatico senza precedenti che ha anticipato l’intimità delle canzoni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

