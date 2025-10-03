The Life of a Showgirl di Taylor Swift è quasi tutto per Travis Kelce l’album è un diario d’amore
È appena uscito The Life of a Showgirl, il dodicesimo album in studio di Taylor Swift, e i fan hanno immediatamente notato qualcosa di speciale: l’intero progetto è un tributo sonoro alla storia d’amore con Travis Kelce, il tight end dei Kansas City Chiefs con cui la cantante si è fidanzata ufficialmente lo scorso 26 agosto. L’album rappresenta un viaggio emotivo attraverso la relazione che ha trasformato la vita della popstar, dai primi incontri durante l’ Eras Tour fino all’annuncio del matrimonio imminente. Swift ha rivelato l’uscita del disco durante una storica apparizione al podcast New Heights di Kelce, creando un momento mediatico senza precedenti che ha anticipato l’intimità delle canzoni. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: life - showgirl
Taylor Swift annuncia il nuovo album, The Life of a Showgirl
Taylor Swift va ospite del podcast del fidanzato e annuncia il nuovo album The Life of a Showgirl: la scelta della data e gli indizi nascosti
Taylor Swift annuncia il nuovo album “The Life of a Showgirl” durante il podcast con Travis Kelce.
La cantante americana Taylor Swift ha pubblicato oggi il suo dodicesimo album, 'The Life of a Showgirl': un lavoro decisamente pop che celebra il suo fidanzato, il giocatore di football americano Travis Kelce, e che regola alcuni conti. #ANSA - X Vai su X
#bennygreen #italiana #vita #showgirl #lifestyle #spettacolo #attrice #showgirl #roma #dj #creator Vai su Facebook
The Life of a Showgirl, perché il nuovo album di Taylor Swift è già un fenomeno globale (come tutti i precedenti) - Il dodicesimo album della cantante statunitense è già record su Spotify e il Taylor Swift Effect colpisce centinaia di brand ... Da wired.it
Taylor Swift pubblica il 12/o album, The Life of a Showgirl - Un lavoro decisamente pop che celebra il suo fidanzato, il giocatore di football americano Travis Kelce (ANSA) ... Riporta ansa.it