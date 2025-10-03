Testa o croce? L' isola di Antonio e Un viaggio straordinario | consigli trame recensioni di tre film al cinema nel weekend

Il ritorno al cinema del western “all’italiana” nell’opera seconda diretta da De Righi e Zoppis con Alessandro Borghi, Nadia Tereszkiewicz e John C. Reilly. È in sala l’anomalo Testa o croce?, presentato alla Quinzaine del Festival di Cannes. Da vedere anche L’isola di Andrea, il nuovo film di Antonio Capuano con Vinicio Marchioni, Teresa Saponangelo e Andrea Migliucci. Infine, poco appassionante il fantastico-romantico A Big Bold Beatiful Journey – Un viaggio straordinario di Kogonada con Margot Robbie e Colin Farrell. Buone visioni! #TestaOCroce? #AlessandroBorghi #LIsolaDiAndrea #VinicioMarchioni #CosaVedereNelWeekend #SoloAlCinema #SoloInSala. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - "Testa o croce?", "L'isola di Antonio" e "Un viaggio straordinario": consigli, trame, recensioni di tre film al cinema nel weekend

