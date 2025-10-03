Tesla aggiorna la Model 3 con una telecamera frontale Torna la leva delle frecce e migliora l' autonomia

Dday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maggiore autonomia e due ritorni che saranno molto graditi ai vecchi clienti della Model 3 che vogliono aggiornare all'ultima versione: frecce e telecamera anteriore ritornano anche sulla best seller di casa Tesla. 🔗 Leggi su Dday.it

