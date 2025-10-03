Tesla aggiorna la Model 3 con una telecamera frontale Torna la leva delle frecce e migliora l' autonomia

Maggiore autonomia e due ritorni che saranno molto graditi ai vecchi clienti della Model 3 che vogliono aggiornare all'ultima versione: frecce e telecamera anteriore ritornano anche sulla best seller di casa Tesla. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Tesla aggiorna la Model 3 con una telecamera frontale. Torna la leva delle frecce e migliora l'autonomia

In questa notizia si parla di: tesla - aggiorna

Tesla aggiorna Model 3 e Model Y in Italia: più autonomia e non solo. I prezzi non cambiano - X Vai su X

Con il nuovo aggiornamento 2025.32+, Tesla ha ridotto della metà il periodo di tolleranza per gli strike con Autopilot: non più 7 giorni, ma solo 3 giorni e mezzo. La modifica è stata notata nell’ultima versione del manuale utente e riguarda tutti i conducenti che - facebook.com Vai su Facebook

Tesla aggiorna la Model 3 con una telecamera frontale. Torna la leva delle frecce e migliora l'autonomia - Maggiore autonomia e due ritorni che saranno molto graditi ai vecchi clienti della Model 3 che vogliono aggiornare all'ultima versione: frecce e telecamera anteriore ritornano anche sulla best seller ... Riporta dmove.it

Più autonomia per Model 3 e Model Y - La Casa introduce nuove batterie senza alzare i prezzi: la berlina ora raggiunge i 750 km dichiarati, la Suv 629 ... Si legge su quattroruote.it