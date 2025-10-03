Terry Fox l’eroe che corse per la speranza

Lifeandnews.it | 3 ott 2025

“Non ho finito. La gente deve continuare senza di me”, disse Terry Fox. La sua maratona interrotta a Thunder Bay divenne eterna. Un ragazzo con una gamba sola che corse per la speranza, lasciando un’eredità più grande dello sport. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

