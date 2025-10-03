Terrore a Salerno rapina al Centro Agroalimentare | ad agire commando di 11 persone
Momenti di terrore, intorno alle 4 del mattino, a Salerno, dove una banda composta da 11 persone (tra cui una donna) ha messo a segno una rapina all'interno del Centro Agroalimentare. Spaventati lavoratori e clienti. A riprendere l'accaduto il sistema di videosorveglianza, i cui filmati ora sono. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: terrore - salerno
