Terribile esplosione nello stabilimento fiamme altissime e panico totale

Tvzap.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima la potente esplosione poi il violento incendio. Le fiamme, visibili da diversi chilometri di distanza, hanno richiamato l’attenzione di numerosi residenti e automobilisti in transito lungo le principali arterie della città. La deflagrazione ha provocato una vera e propria ondata di panico, con numerosi cittadini che hanno segnalato sui social un boato improvviso e colonne di fumo nero che si alzavano nel cielo notturno. Leggi anche: “400mila contagi in una settimana”: Pregliasco lancia l’allarme, cosa sta succedendo Vasto incendio alla raffineria Chevron di El Segundo. Un violento incendio ha colpito nella serata di giovedì la raffineria Chevron di El Segundo, situata nella contea di Los Angeles, dopo una potente esplosione che ha scosso la zona, si legge sul NY Post. 🔗 Leggi su Tvzap.it

