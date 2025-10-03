Terremoto italia la sciame sismico non si ferma | cosa succede
La gente ha passato la notte con le finestre aperte, in attesa di quel boato sordo che arriva dal sottosuolo e che ormai è diventato parte della quotidianità. Alcuni hanno preferito dormire vestiti, pronti a scendere in strada in caso di nuove scosse, altri hanno vegliato davanti ai social in cerca di conferme: “L’avete sentita anche voi?”. I cani abbaiavano prima ancora che la terra tremasse, e il silenzio delle strade era rotto solo dal rumore secco degli infissi che vibravano. È stata una lunga sequenza di colpi al cuore, iniziata nel pomeriggio e proseguita per ore, fino all’alba. Scosse ravvicinate, sempre più percepibili, che hanno restituito la sensazione di vivere sopra un gigantesco respiro sotterraneo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: terremoto - italia
Terremoto in Italia, paura sul set della nota soap opera: attori terrorizzati (VIDEO)
Scossa di terremoto in Italia, la terra ha tremato di colpo: tanta paura
Terremoto in Italia, la terra ha tremato di colpo
Il 26 settembre del 1997 il #terremoto colpiva l'Italia nel suo cuore geografico: vittime e gravi danni tra Marche e Umbria . - X Vai su X
Valorizzare i luoghi della cultura del centro Italia, in particolare quelli colpiti dal terremoto del 2016-2017. Il Ministero della Cultura ha destinato, dal 2022 ad oggi, grandi risorse per contrastare il rischio di isolamento infrastrutturale, sociale e culturale. Nel dett Vai su Facebook
Terremoto a Napoli, in corso uno sciame sismico: torna la paura tra i residenti - Terremoto a Napoli: sciame sismico ai Campi Flegrei con scosse percepite in diversi quartieri e monitorate dall’Osservatorio Vesuviano. Da notizie.it
Sciame sismico in corso: 47 scosse in meno di 24 ore fanno tremare l’Italia - Un nuovo terremoto ai Campi Flegrei è stato avvertito dalla popolazione di Pozzuoli nelle prime ore di oggi, venerdì 3 ottobre 2025. Lo riporta msn.com