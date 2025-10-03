Terremoto in Italia lo sciame sismico non si ferma | cosa succede
La notte appena trascorsa è stata segnata dall’inquietudine per numerosi residenti, costretti a fare i conti con un persistente sciame sismico che da ore scuote la zona. Molti hanno scelto di dormire con le finestre aperte, pronti a cogliere ogni segnale proveniente dal sottosuolo; c’è chi, per precauzione, ha passato la notte vestito, pronto a uscire in strada al minimo avvertimento. Sui social si sono moltiplicati i messaggi di persone che chiedevano conferme: “L’avete sentita anche voi?”. L’abbaiare dei cani, spesso anticipando le vibrazioni, ha scandito la notte insieme al rumore dei vetri e degli infissi che vibravano. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: terremoto - italia
Terremoto in Italia, paura sul set della nota soap opera: attori terrorizzati (VIDEO)
Scossa di terremoto in Italia, la terra ha tremato di colpo: tanta paura
Terremoto in Italia, la terra ha tremato di colpo
Il 26 settembre del 1997 il #terremoto colpiva l'Italia nel suo cuore geografico: vittime e gravi danni tra Marche e Umbria . - X Vai su X
Valorizzare i luoghi della cultura del centro Italia, in particolare quelli colpiti dal terremoto del 2016-2017. Il Ministero della Cultura ha destinato, dal 2022 ad oggi, grandi risorse per contrastare il rischio di isolamento infrastrutturale, sociale e culturale. Nel dett - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto a Napoli, in corso uno sciame sismico: torna la paura tra i residenti - Terremoto a Napoli: sciame sismico ai Campi Flegrei con scosse percepite in diversi quartieri e monitorate dall’Osservatorio Vesuviano. Si legge su notizie.it
Sciame sismico in corso: 47 scosse in meno di 24 ore fanno tremare l’Italia - Un nuovo terremoto ai Campi Flegrei è stato avvertito dalla popolazione di Pozzuoli nelle prime ore di oggi, venerdì 3 ottobre 2025. msn.com scrive