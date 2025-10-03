Terremoto in Italia lo sciame sismico non si ferma | cosa succede

La notte appena trascorsa è stata segnata dall’inquietudine per numerosi residenti, costretti a fare i conti con un persistente sciame sismico che da ore scuote la zona. Molti hanno scelto di dormire con le finestre aperte, pronti a cogliere ogni segnale proveniente dal sottosuolo; c’è chi, per precauzione, ha passato la notte vestito, pronto a uscire in strada al minimo avvertimento. Sui social si sono moltiplicati i messaggi di persone che chiedevano conferme: “L’avete sentita anche voi?”. L’abbaiare dei cani, spesso anticipando le vibrazioni, ha scandito la notte insieme al rumore dei vetri e degli infissi che vibravano. 🔗 Leggi su Tvzap.it

