Terremoti Campi Flegrei due scosse di magnitudo 2.2 anche oggi L'Ingv | Sciame concluso 55 sismi

Concluso lo sciame sismico ai Campi Flegrei iniziato nel pomeriggio del 2 ottobre: 55 scosse, la maggiore di magnitudo 2.7. Altre due scosse di magnitudo 2.2 nella notte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

terremoti campi flegrei dueCampi Flegrei, nuova sequenza sismica in corso da ieri sera: nuove scosse registrate in mattinata - La sequenza è iniziata nella serata di ieri e ha nuovamente seminato il panico tra la popolazione che vive alle pendici del Vesuvio. Si legge su centrometeoitaliano.it

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei 2.7 - Questa sera alle 19:58 La terra è tornata a tremare con un sisma registrato dal INGV di magnitudo 2. Scrive napolivillage.com

