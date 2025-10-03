Terrazza a mare di Lignano passaggio storico | dalla gestione statale alla Regione
“Siamo molto soddisfatti che il Consiglio dei ministri abbia deciso di esaminare lo schema di decreto legislativo sulle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione, riguardante il trasferimento della Terrazza a mare di Lignano Sabbiadoro dallo Stato al Friuli Venezia Giulia”. Così il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
La rassegna Jazz Vista Mare: concerto di Carmen Avellone sulla terrazza dell’Addaura Hotel
Via i sigilli ai Bagni Riccardo. Riapre la terrazza sul mare
La terrazza affacciata sul mare a Taormina dove bere cocktail rinfrescanti
Lignano, la Terrazza a mare dal Demanio alla Regione - Obiettivo della richiesta di trasferimento di proprietà lo sviluppo dell'attività turistica del territorio. Segnala rainews.it
Lignano: Fedriga, bene esame Governo trasferimento Terrazza a mare - "Siamo molto soddisfatti che il Consiglio dei ministri abbia deciso di esaminare questa sera lo schema di decreto legislativo riguardante le norme di attuazione dello ... ilgazzettino.it scrive